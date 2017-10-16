Путин ввел санкции в отношении КНДР

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Владимир Путин подписал указ о применении ряда ограничений в отношении Северной Кореи. Документ опубликован на портале правовой информации в понедельник.

Санкции вводятся в отношении 11 граждан и 10 юридических лиц КНДР. Утверждается перечень материалов, технологий и товаров, запрещенных к поставкам в Северную Корею.

В частности, ограничения коснулись таких предметов роскоши, как ковры и гобелены стоимостью более 500 долларов. Также запрещена поставка фарфоровой посуды стоимостью более 100 долларов.

Ранее Совбез ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР из-за ее ядерной программы. Северная Корея продолжает проводить испытания в нарушение резолюций организации.

Предполагается, что принятые санкции значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна.

Дополнительные санкции ввел и Евросоюз. Ограничения накладываются на торговлю нефтью, финансовые транзакции и создание совместных предприятий. В черный список попали три чиновника и шесть организаций из Северной Кореи.