Умерла историк Наталия Басовская

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Профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), историк Наталия Басовская скончалась на 79-м году жизни после болезни. Об этом ТАСС сообщил ректор РГГУ Александр Безбородов.

Он уточнил, что здоровье Басовской начало ухудшаться осенью прошлого года.

Предварительно прощание с историком состоится в понедельник, 27 мая. Место прощания пока не уточняется.

Безбородов отметил, что Басовская была выдающимся ученым и педагогом.

Наталия Басовская в 1971 году стала преподавателем кафедры всеобщей истории Московского государственного историко-архивного института (на сегодняшний день Историко-архивного института РГГУ). Позже заняла должность завкафедрой всеобщей истории. В 2006 году Басовская стала заслуженным профессором РГГУ.