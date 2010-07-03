Умерла историк Наталия Басовская

Профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), историк Наталия Басовская скончалась на 79-м году жизни после болезни. Об этом ТАСС сообщил ректор РГГУ Александр Безбородов.
Он уточнил, что здоровье Басовской начало ухудшаться осенью прошлого года.
Предварительно прощание с историком состоится в понедельник, 27 мая. Место прощания пока не уточняется.
Безбородов отметил, что Басовская была выдающимся ученым и педагогом.
Наталия Басовская в 1971 году стала преподавателем кафедры всеобщей истории Московского государственного историко-архивного института (на сегодняшний день Историко-архивного института РГГУ). Позже заняла должность завкафедрой всеобщей истории. В 2006 году Басовская стала заслуженным профессором РГГУ.
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