Прощание с народной артисткой РСФСР Лядовой пройдет в Новодевичьем монастыре

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Прощание с народной артисткой РСФСР, композитором, пианисткой и певицей Людмилой Лядовой состоится в Новодевичьем монастыре 13 марта, рассказал ТАСС представитель артистки Виталий Мирошников.

Он отметил, что ранее местом проведения прощания был назначен Московский дом композиторов.

"Организаторы прощания позвонили, сообщили, что в доме композиторов на большой сцене идет ремонт, поэтому будет Новодевичий монастырь", – отметил Мирошников.

Он добавил, что место похорон пока не определено. Родственники и друзья Лядовой запросили разрешение в столичной мэрии на похороны на Новодевичьем кладбище.

"Это было желание Людмилы Алексеевны", – заключил представитель.

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась 10 марта в столичной больнице в возрасте 95 лет. В конце февраля она была госпитализирована с коронавирусом.