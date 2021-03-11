Прощание с народной артисткой РСФСР Лядовой пройдет в Новодевичьем монастыре

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Прощание с народной артисткой РСФСР, композитором, пианисткой и певицей Людмилой Лядовой состоится в Новодевичьем монастыре 13 марта, рассказал ТАСС представитель артистки Виталий Мирошников.
Он отметил, что ранее местом проведения прощания был назначен Московский дом композиторов.
"Организаторы прощания позвонили, сообщили, что в доме композиторов на большой сцене идет ремонт, поэтому будет Новодевичий монастырь", – отметил Мирошников.
Он добавил, что место похорон пока не определено. Родственники и друзья Лядовой запросили разрешение в столичной мэрии на похороны на Новодевичьем кладбище.
"Это было желание Людмилы Алексеевны", – заключил представитель.
Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась 10 марта в столичной больнице в возрасте 95 лет. В конце февраля она была госпитализирована с коронавирусом.
Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову госпитализировали с коронавирусом
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