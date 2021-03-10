Мацуев назвал Лядову настоящим самородком

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Пианист Денис Мацуев назвал смерть народной артистки РСФСР, композитора, пианистки и певицы Людмилы Лядовой огромной потерей для российской культуры.
Народный артист России назвал Лядову светлым человеком с жизнеутверждающей энергией.
"Мне посчастливилось несколько раз участвовать в совместных мероприятиях, концертах. Я никогда не забуду этот задор, это невероятное чувство юмора и, конечно, самое главное – мелодизм ее музыки, который всегда был узнаваем, всегда заряжал этой энергией. Она была удивительно веселой, доброй", – цитирует RT Мацуева.
Пианист отметил, что концерты Лядовой пользовались успехом.
"Хочу, чтобы ее записи были востребованы. К счастью, осталось немало записей. Ее песни всегда будут жить на сцене, потому что такая музыка должна звучать для оптимизма. Она была настоящим самородком, который служил сцене и служил нашей культуре", – сказал Мацуев.
Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась 10 марта в столичной больнице в возрасте 95 лет. В конце февраля она была госпитализирована с коронавирусом.
Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову госпитализировали с коронавирусом
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