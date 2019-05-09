Названа предварительная причина смерти Доренко

Фото: телеграм-канал Baza

Предварительной причиной смерти Сергея Доренко называют проблему с сердцем, сообщает РИА Новости. Уточняется, что точную причину смерти определит вскрытие.

По данным "Интерфакса", смерть известного журналиста наступила от естественных причин, а не в силу травм полученных при падении с мотоцикла.

Отмечается, что по факту ДТП дополнительные проверки проводиться, скорее всего, не будут, поскольку криминального характера в смерти Доренко нет.

Помимо этого уточняется, что журналист был трезв, алкоголя в крови не обнаружено.

Российский журналист скончался вечером 9 мая. Он попал в ДТП из-за проблем со здоровьем.

В видео момента аварии, которое появилось в Сети, видно, как мотоцикл Доренко повело из крайнего правого ряда и выбросило в центр дороги. Журналист ехал со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно, он почувствовал себя, из-за чего не смог управлять транспортным средством.

Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли. Сообщается, что он пережил клиническую смерть. По данным телеканала Москва 24, медики пытались реанимировать сердце журналиста в течение часа и 20 минут.

Как сообщают некоторые СМИ, свой второй мотоцикл Доренко купил всего две недели назад. Именно на нем он и попал в ДТП.

Доренко работал в главных новостных передачах страны. В середине 2000-х вел передачи "Особое мнение " и "Разворот " на радио "Эхо Москвы ". В 2008 году стал главным редактором "Русской службы новостей ". C 2014 года – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Автор политического бестселлера "2008 ". Участник проекта "Сноб" с декабря 2008 года.