Владельцы сайта с объявлениями о занятии проституцией пойдут под суд

Мещанская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих владельцев сайта, на котором были размещены объявления об организации занятия проституцией.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, двое жителей Москвы и двое – Подмосковья открыли сайт, на котором за деньги размещали анкеты женщин, публично предлагающих платные сексуальные услуги.

С этой целью было учреждено юридическое лицо, которое якобы занималось издательской деятельностью. Позже был запущен еще один сайт, созданный с такими же целями.

Деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками управления специальных технических мероприятий столичной полиции в декабре 2010 года. Их действия были квалифицированы как "Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами".

Трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде, четвертого отпустили под залог в полмиллиона рублей.

Максимальное наказание, которое грозит дельцам – пять лет колонии.