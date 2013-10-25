Владельцы сайта с объявлениями о занятии проституцией пойдут под суд

25 октября 2013, 16:16
Мещанская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих владельцев сайта, на котором были размещены объявления об организации занятия проституцией.
Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, двое жителей Москвы и двое – Подмосковья открыли сайт, на котором за деньги размещали анкеты женщин, публично предлагающих платные сексуальные услуги.
С этой целью было учреждено юридическое лицо, которое якобы занималось издательской деятельностью. Позже был запущен еще один сайт, созданный с такими же целями.
Деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками управления специальных технических мероприятий столичной полиции в декабре 2010 года. Их действия были квалифицированы как "Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами".
Трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде, четвертого отпустили под залог в полмиллиона рублей.
Максимальное наказание, которое грозит дельцам – пять лет колонии.
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