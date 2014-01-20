США на один день приостановило работу посольства в Москве

Посольство США в Москве закрыто в понедельник в честь Дня Мартина Лютера Кинга, сообщается в официальном микроблоге Twitter посольства.

"Мы возобновим работу завтра, 21 января", - отмечается в сообщении.

Американский проповедник, борец с расизмом и сегрегацией Мартин Лютер Кинг родился 15 января 85 лет назад. Благодаря организованной им кампании за полные гражданские права для чернокожего населения США он занял место в ряду самых великих афро-американцев. Еще при жизни он был отмечен Нобелевской премией мира за вклад в развитие демократии.

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