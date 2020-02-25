Сотрудники ГИБДД остановили в столице бэтмобиль

Сотрудники ГИБДД в Москве остановили знаменитый бэтмобиль, на котором не было регистрационных знаков, передает телеканал Москва 24.

Черный суперкар похож на тот, что привезли из США и выставили на продажу за 55 миллионов рублей. Всего в мире таких автомобилей четыре: две машины находятся в ОАЭ, еще по одной – в США и в России.

Владелец супергеройской машины неизвестен.

Бэтмобиль появился на столичных дорогах в октябре прошлого года. У автомобиля автоматически поднимаются двери. У него бронированные стекла с тонировкой и быстросъемный руль, как у гоночных болидов. Также встроены камера ночного видения и телевизор. Есть лазерный прицел и копия пушки на переднем бампере.