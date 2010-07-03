Водителей призвали к внимательности из-за начала школьных каникул

Столичным автомобилистам напомнили о начале каникул у школьников. Водителей призвали соблюдать правила парковки и быть внимательными на дорогах.
На сайте Московского паркинга сказано, что неправильно припаркованная машина создает угрозу для пешеходов, среди которых есть дети.
"Не паркуйте автомобили под запрещающими знаками, на тротуарах, вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта", – напомнили сотрудники учреждения.
Автомобилистам также посоветовали следить за ростом мотоциклистов на улицах летом, чтобы избежать аварий.
Ранее сообщалось, что дополнительные парковки появятся у станции метро "Новокосино". Когда завершатся необходимые работы, подъезжать к подземке станет удобнее как на общественном, так и на личном транспорте.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.