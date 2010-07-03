Водителей призвали к внимательности из-за начала школьных каникул

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Столичным автомобилистам напомнили о начале каникул у школьников. Водителей призвали соблюдать правила парковки и быть внимательными на дорогах.

На сайте Московского паркинга сказано, что неправильно припаркованная машина создает угрозу для пешеходов, среди которых есть дети.

"Не паркуйте автомобили под запрещающими знаками, на тротуарах, вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта", – напомнили сотрудники учреждения.

Автомобилистам также посоветовали следить за ростом мотоциклистов на улицах летом, чтобы избежать аварий.

Ранее сообщалось, что дополнительные парковки появятся у станции метро "Новокосино". Когда завершатся необходимые работы, подъезжать к подземке станет удобнее как на общественном, так и на личном транспорте.

