В метро обновят таблички на 185 станциях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Таблички с названием станций и графиком их работы обновят в московском метро, 340 новых знаков появятся на 185 станциях. Современные указатели, выполненные в стилистике бренда "Московский транспорт" повесят на входах в вестибюли.

Шрифт на табличках сделали более четким, чтобы его можно было увидеть издалека. Увеличился и размер указателей. Дизайн знаков органично впишется в общую схему оформления элементов навигации в подземке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Обновленные таблички с названиями станций и режимом их работы – часть современной системы навигации, элементы которой постепенно заменяют старые указатели и схемы в московском метро. Они разработаны таким образом, чтобы помочь пассажирам с легкостью ориентироваться на станциях, определять верный маршрут, без труда находить нужные выходы в разветвленных подуличных переходах", – рассказал заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что на станциях столичного метрополитена уже разместили более 60 тысяч новых элементов навигации. Там устанавливают новые световые короба, стелы, схемы и надписи с обновленными шрифтами и графикой. Информацию на элементах навигации дублируют на английском языке – изначально это делалось для проведения ЧМ-2018, затем власти приняли решение сохранить перевод для иностранных туристов. На выходах из метро размещают карты.

Горожане могут оставить пожелания по замене указателей в подземке. На них появляется информация о популярных социальных и туристических объектах, а также крупных ТЦ.

Кроме того, элементы навигации меняют при открытии новых станций метро. В ближайшее время запланирована их замена к открытию участка Солнцевской линии метро началась в подземке и на МЦК. В течение месяца там обновят более 31 тысячи схем, указателей, маршрутно-путевых полос и других элементов в вестибюлях, на платформах станций и в подвижном составе.