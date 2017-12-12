При перевозке инвалидов могут разрешить пользоваться соответствующими парковками

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Парковкой для инвалидов могут разрешить пользоваться гражданам, которые перевозят людей с ограниченными возможностями на своих автомобилях. Обращение, подготовленное законодательным собранием Карелии, могут направить главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Как сказано в письме, пользоваться парковкой для инвалидов могут только водители машин, на которых есть соответствующий знак. Сопровождающий водитель обязан уехать сразу после высадки пассажира с ограниченными возможностями, иначе он будет оштрафован. Если машина останется на такой парковке без присмотра, то ее могут эвакуировать.
"Учитывая социальную значимость проблемы, просим Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации, предусматривающих возможность стоянки транспортных средств, управляемых лицами, перевозящими инвалидов или детей-инвалидов, на парковочных местах, предназначенных для инвалидов", – цитирует документ RT.
Перед тем, как обращение поступит главе МВД, его должны одобрить в региональном парламенте Карелии.
Ранее сообщалось, что жители столицы смогут сообщать властям о неправомерно занятых парковках для инвалидов. Номера автомобилей, которые москвичи пришлют через приложение "Помощник Москвы", сверят с реестром машин, зарегистрированных на лиц с ограниченными возможностями. Если авто в перечне не окажется – водителю выпишут штраф.
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