При перевозке инвалидов могут разрешить пользоваться соответствующими парковками

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Парковкой для инвалидов могут разрешить пользоваться гражданам, которые перевозят людей с ограниченными возможностями на своих автомобилях. Обращение, подготовленное законодательным собранием Карелии, могут направить главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Как сказано в письме, пользоваться парковкой для инвалидов могут только водители машин, на которых есть соответствующий знак. Сопровождающий водитель обязан уехать сразу после высадки пассажира с ограниченными возможностями, иначе он будет оштрафован. Если машина останется на такой парковке без присмотра, то ее могут эвакуировать.

"Учитывая социальную значимость проблемы, просим Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации, предусматривающих возможность стоянки транспортных средств, управляемых лицами, перевозящими инвалидов или детей-инвалидов, на парковочных местах, предназначенных для инвалидов", – цитирует документ RT.

Перед тем, как обращение поступит главе МВД, его должны одобрить в региональном парламенте Карелии.

Ранее сообщалось, что жители столицы смогут сообщать властям о неправомерно занятых парковках для инвалидов. Номера автомобилей, которые москвичи пришлют через приложение "Помощник Москвы", сверят с реестром машин, зарегистрированных на лиц с ограниченными возможностями. Если авто в перечне не окажется – водителю выпишут штраф.