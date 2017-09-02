Несколько автобусов изменили свой маршрут со 2 сентября

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Автобусы маршрута № 164 Ереванская улица – Метро "Нагатинская" при следовании из парка со 2 сентября будут ездить с пассажирами на участке от остановки Хлебозаводский проезд до остановки Ереванская улица, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Также со 2 сентября меняются маршруты автобусов № 605, 774 и 82. Автобус №605 между остановками Улица Малыгина и Платформа Лось будет курсировать в обоих направлениях по Челюскинской и Стартовой улицам и Анадырскому проезду, а рейс № 774 – в обоих направлениях по улице Малыгина и Анадырскому проезду.

Автобус № 82 вместо конечной остановки Гостиница ВДНХ теперь будет ездить в обоих направлениях по Дмитровскому шоссе до Седьмого автобусного парка. Движение по Станционной улице отменяется.

С 4 сентября меняют режим работы автобусы № 629. Ежедневно они будут отправляться от остановки Кленово – Центральная улица в 06:50, а от остановки Свитино – в 07:45.