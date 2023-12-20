Сбой произошел в работе украинского оператора "Киевстар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи сотового оператора "Киевстар", который работает на территории Украины, сообщили о неполадках в работе сервиса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на "24 Канал".

В Сети появилась информация, что приложение оператора перестало работать. Также отсутствует связь, однако мобильный интернет пока функционирует. Вместе с тем пользователи заявили о проблемах с заходом на сайт "Киевстара".

Это не первый сбой в работе оператора, предыдущий произошел 12 декабря. В тот день случилось масштабное отключение сети, которое стало причиной проблем в работе мобильной связи и интернета. Отключилась система национального роуминга, начались неполадки в работе сервисов банков Украины – "Приватбанка" и "Ощадбанка". Также о сбоях рассказал энергохолдинг "ДТЭК".

В этот же день, 12 декабря, российские пользователи пожаловались на неработоспособность умных лампочек, пультов и голосового помощника "Алиса". Чаще всего жалобы поступали от жителей Москвы, однако были сообщения в том числе из разных регионов России, а также Минска. Спустя время умные устройства "Яндекса" возобновили работу в штатном режиме.

Сбой произошел в приложениях Сбера и Райффайзенбанка