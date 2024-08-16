Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела об убийстве байкера в Люблине

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Московский городской суд оставил в силе решение о продлении срока ареста фигурантов дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева из-за парковки в Люблине, передает телеграм-канал судов общей юрисдикции.

Речь идет о Б. И. Аббасове, И. Б. Аббасове, Н. И. Аббасове, Ш. Н. Аббасове, Ш. Х. Аббасове и Н. Р. Гусейнове.

В июне Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока заключения фигурантов по делу до 18 сентября 2024 года.

Убийство байкера произошло во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы в апреле. Следствие установило, что Ковалев сделал замечание Шахину Аббасову из-за неправильно припаркованной машины. В результате последний ударил его ножом и скрылся вместе с сообщниками. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Позже полиция задержала подозреваемого с сообщниками в Ростовской области. В результате суд в Москве арестовал шестерых фигурантов дела: самого Аббасова, его брата, их родственника, дядю и отца главного фигуранта, а также предоставившего преступникам машину.

Также был арестован сотрудник ДПС, который, предположительно, получил взятку от подозреваемого в убийстве.