Верховный суд Коми оставил социолога Кагарлицкого под стражей

Фото: ТАСС (Кагарлицкий признан в РФ иноагентом)/Наталия Казаковцева

Верховный суд Республики Коми оставил в силе решение об аресте социолога и публициста Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС.

"Верховный суд оставил без изменения постановление суда первой инстанции", – сказал сотрудник суда.

Ранее адвокат публициста Сергей Ерохов заявлял, что защита обжаловала арест Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма.

В конце июля в отношении Кагарлицкого было возбуждено дело по статье "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети Интернет".

Адвокат отметил, что поводом для заведения уголовного дела стал пост мужчины о теракте на Керченском мосту в 2022 году.

Позже Сыктывкарский городской суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Согласно постановлению суда, Кагарлицкий будет находиться в СИЗО до 24 сентября 2023 года.

