Панельные дома нового поколения появятся в Москве уже в этом году

В Москве уже возводятся жилые дома нового поколения, соответствующие принятым стандартам панельного домостроения, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин в интервью ТАСС.

"Так, компания "ПИК-Индустрия" строит жилой комплекс по адресу: Варшавское шоссе, дом 141, первая очередь которого будет сдана уже в третьем квартале 2015 года. Также она возводит жилой комплекс "Бунинские луга" – проект, продолжающий комплексную застройку микрорайона Бунинский в Новой Москве. Этот жилой комплекс представляет собой несколько кварталов, каждый из которых образует закрытый двор без машин", – отметил он.

По словам Сергея Левкина, жилье, полностью соответствующее новым требованиям, строит и компания "ЛСР. Строительство-М". Это дома в комплексах "Новое Домодедово" и "Нахабино Ясное" в ближайшем Подмосковье, а также River Park в Москве.

"Помимо этого, в 2015 году планируется возведение жилых комплексов и жилых зданий на территории НПО "Взлет" в районе Солнцево (общая площадь – 950 тысяч квадратных метров) и по адресу: Дмитровское шоссе, владение 167 в рамках реализации инвестиционной программы города по строительству жилья (общая площадь – 50 тысяч квадратных метров)", – добавил глава департамента.

В конце мая правительство Москвы утвердило новые требования к строительству многоквартирных домов. Согласно им, в 2016 году домостроительные комбинаты перейдут на возведение панельных домов новых серий.

Как отметил Сергей Левкин, сегодня 10 крупных предприятий столицы перешли на новые требования: "Из них полностью модернизированы четыре производства. Это компании "ЛСР. Строительство-М", "ДСК Град", "ПИК-Индустрия" и "Крост".

Еще пять предприятий закончат модернизацию до конца года: "Компания "Главмосстрой", СУ-155, АО ХК ГВСУ "Центр", ДСК-1 и "Нарострой". И только ДСК № 7 планирует перейти на новые стандарты в 2016 году, – сообщил глава департамента градостроительной политики.

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