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Спорт

10:39

Первый хоккеист НХЛ заразился коронавирусом

спорт

Фото: AP Photo/Bill Kostroun

Хоккеист "Оттавы Сенаторз" стал первым игроком в НХЛ, заразившимся коронавирусом. Его имя пока не разглашается, сообщает "Газета.ру".

У него легкие симптомы, он изолирован от остальных. Сейчас устанавливается, кто имел контракт со спортсменом. Членам команды рекомендовали оставаться в изоляции и следить за состоянием своего здоровья.

В составе канадского клуба играют россияне Артем Анисимов и Никита Зайцев.

Из-за распространения коронавируса УЕФА перенес Евро-2020 года на лето 2021 года. Приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Чемпионат Англии по футболу отложили как минимум до 4 апреля. Отложен и старт нового сезона "Формулы-1".

РФС также объявил о приостановке матчей Кубка России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и других турниров, проводимых под эгидой организации. Ограничения будут действовать по 10 апреля.

КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на неделю, НХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата. Международная федерация фехтования отменила все турниры на 30 дней.

Минспорт РФ создал оперативный штаб по предупреждению завоза COVID-19. Информация о деятельности штаба будет публиковаться на сайте министерства.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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