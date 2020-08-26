Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

02:57

В РПЦ прокомментировали назначение нового главы Белорусской церкви

религия общество за рубежом

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Епископ Павел (Георгий Пономерв), которого РПЦ освободила от должности главы Белорусской православной церкви (БПЦ), станет митрополитом Екатеринодарским и Кубанским.

Как заявил РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков, Павел возглавлял Белорусский экзархат "в очень непростое время, связанное с определенной политической турбулентностью в самой Белоруссии, на фоне трагических раскольных событий на Украине".

"И на мой взгляд, владыка Павел очень хорошо справился с обязанностями, возложенными на него матерью-Церковью. Когда говорят, что владыка Павел куда-то уходит, – он никуда не уходит. В Церкви есть послушание, и он отправляется в очень большую и непростую епархию – Екатеринодарскую", – заключил представитель РПЦ.

В то же время новый глава Белорусской православной церкви (БПЦ) епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко) является является коренным белорусом и пользуется очень серьезным авторитетом в стране, отметил Щипков.

"Владыка Вениамин – человек очень ясного и строгого канонического церковного сознания, и он очевидный противник автокефальных настроений, которые, к сожалению, в последние десятилетия искусственно инспирировались, провоцировались в Белоруссии по украинской модели", – добавил Щипков.

Митрополит Павел занимал должность патриаршего экзарха всея Беларуси с 2013 года. После прошедших 9 августа в Белоруссии выборов президента он поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на этот пост.

Позже он обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие, посещал в больнице людей, пострадавших во время акций протеста, и призывал их не падать духом.

Читайте также

Сюжет: Протесты в Белоруссии

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать