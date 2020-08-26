В РПЦ прокомментировали назначение нового главы Белорусской церкви

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Епископ Павел (Георгий Пономерв), которого РПЦ освободила от должности главы Белорусской православной церкви (БПЦ), станет митрополитом Екатеринодарским и Кубанским.

Как заявил РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков, Павел возглавлял Белорусский экзархат "в очень непростое время, связанное с определенной политической турбулентностью в самой Белоруссии, на фоне трагических раскольных событий на Украине".

"И на мой взгляд, владыка Павел очень хорошо справился с обязанностями, возложенными на него матерью-Церковью. Когда говорят, что владыка Павел куда-то уходит, – он никуда не уходит. В Церкви есть послушание, и он отправляется в очень большую и непростую епархию – Екатеринодарскую", – заключил представитель РПЦ.

В то же время новый глава Белорусской православной церкви (БПЦ) епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко) является является коренным белорусом и пользуется очень серьезным авторитетом в стране, отметил Щипков.

"Владыка Вениамин – человек очень ясного и строгого канонического церковного сознания, и он очевидный противник автокефальных настроений, которые, к сожалению, в последние десятилетия искусственно инспирировались, провоцировались в Белоруссии по украинской модели", – добавил Щипков.

Митрополит Павел занимал должность патриаршего экзарха всея Беларуси с 2013 года. После прошедших 9 августа в Белоруссии выборов президента он поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на этот пост.

Позже он обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие, посещал в больнице людей, пострадавших во время акций протеста, и призывал их не падать духом.