Неизвестные избили отставного генерала-полковника в центре Москвы

Генерал-полковник в отставке Александр Бридников попал в реанимацию после встречи с двумя неизвестными на Малой Никитской улице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыкина 65-летнего Бридникова доставили вечером 27 февраля. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы и лица.

Со слов пострадавшего, в тот день он повздорил с двумя мужчинами. В итоге конфликт перерос в избиение пенсионера. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

В прошлом Бриндиков был первым заместителем министра промышленности, науки и технологий РФ. Кроме того, он занимал пост замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса министерства промышленности и энергетики РФ. В 1999-2001 годах работал советником зампреда правительства страны.