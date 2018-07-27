ДТП с участием шести автомобилей произошло в Люберцах

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Крупное ДТП с участием шести автомобилей произошло на Новорязанском шоссе в Люберцах, передает Агентство "Москва".

В Главном управлении МВД РФ по Московской области сообщили, что столкновение шести машин, в том числе КамАЗа, случилось на 27 км автомобильной дороги М5 "Урал".

Экстренные службы работают на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины случившегося.

По предварительным данным, погибли четыре человека. Движение в районе ДТП затруднено.