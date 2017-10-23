Полиция назвала основную версию нападения на ведущую "Эха Москвы"

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Полиция в качестве основной версии нападения на журналистку радиостанции "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр рассматривает личную неприязнь. Также отрабатываются и другие версии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Ранее мужчина прорвался на радиостанцию и ударил ведущую ножом в горло. Нападавшего задержала и передала полиции охрана здания. Жизни пострадавшей ничто не угрожает, ее госпитализировали.

Инцидент с нападением взяла под свой контроль Генпрокуратура РФ.