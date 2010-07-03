Пассажира рейса из Самары задержали за дебош в Шереметьево

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Пассажира рейса, следовавшего из Самары в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево за дебош на борту. Инцидент произошел 22 сентября.

Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Отмечается, что во время перелета у пассажира, предположительно находившегося в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с членами экипажа.

Собеседник агентства рассказал, что "пассажир бизнес-класса во время полета начал вести себя неадекватно, на призывы успокоиться не реагировал".

Нарушителя доставили в дежурную часть. Им оказался житель Самары 1966 года рождения. В отношении мужчины составлен административный протокол.

16 сентября в Шереметьево задержали двух пассажирок рейса Симферополь – Москва, которые распивали спиртное на борту самолета.