Осужденного экс-главу УСБ СК РФ Максименко нашли мертвым в колонии

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В колонии обнаружили тело бывшего генерала-майора юстиции, который руководил управлением собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета России (СКР), Михаила Максименко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Максименко находился в колонии в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий и получении двух взяток, по которому суд назначил ему 13 лет лишения свободы.

"Тело осужденного нашли в комнате для хранения вещей", – заявил источник, добавив, что причины произошедшего выясняются.

Ранее Тагилостроевский районный суд освободил бывшего замруководителя управления СК по Москве Дениса Никандрова, осужденного за взятку. Осужденный ходатайствовал об условно-досрочном освобождении на неотбытый срок в один год, шесть месяцев и 11 дней.

Мосгорсуд приговорил Никандрова к пяти годам и шести месяцам лишения свободы 16 августа 2018 года. Никандрова арестовали летом 2016 года вместе с главой управления собственной безопасности СК Михаилом Максименко и его подчиненным Александром Ламоновым, так как получили от криминального авторитета Шакро Молодого крупную денежную сумму за покровительство.

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