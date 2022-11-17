Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле заявила, что в момент взрыва была не одна

Фото: AP Photo/Francisco Seco

Гражданка Сирии Ахлам Альбашир, которая подозревается в совершении теракта на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле, заявила, что в момент взрыва была не одна. Об этом сообщает телеканал NTV.

По ее словам, во время ее нахождения на улице за ней велась слежка. Альбашир пояснила, что получила приказ взорвать бомбу, когда сама сидела на скамейке.

Подозреваемая подчеркнула, что соответствующее задание ей передал террорист с кодовым именем Хаджи после того, как посмотрел на толпу.

Ранее сообщалось, что злоумышленницу готовили к теракту инструкторы из США. Также отмечалось, что Альбашир получила приказ о взрыве от главарей сирийского ответвления запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Подозреваемую задержали через 10 часов после происшествия. Ее удалось отследить благодаря 1,2 тысячи камер видеонаблюдения.

Взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября. В результате погибли шесть человек, еще 81 пострадал.

Позже стало известно, что среди пострадавших есть россияне. Ранения получили три гражданки, однако госпитализация потребовалась только одной.

По факту произошедшего правоохранители задержали 50 человек. Позже в Сирии был задержан еще один возможный участник теракта.



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