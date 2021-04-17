Лепнина с фасада дома упала на коляску и травмировала ребенка в Санкт-Петербурге

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Прокуратура в Санкт-Петербурге организовала проверку после травмирования двухлетнего ребенка в результате падения лепнины с фасада дома. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

Инцидент произошел на Московском проспекте.

"В ходе проверки прокуратурой будут изучены обстоятельства произошедшего, дана всесторонняя оценка исполнения требований законодательства в действиях должностных лиц управляющей компании по содержанию общего имущества дома", – говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, ребенок госпитализирован с сотрясением мозга и травмами лица.

Ранее фасад дома частично обрушился на Страстном бульваре в Москве. В результате происшествия никто не пострадал.