Администратора "Кремлевской прачки" подозревают в вымогательстве 40 млн рублей – суд

Фото: ТАСС/Пресс-служба Тверского суда

Администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаила Полякова подозревают в вымогательстве 40 миллионов рублей у IT-компании "Ланит". Об этом со ссылкой на Тверской суд Москвы сообщает РИА Новости.

Как рассказали агентству в суде, эпизод касается периода c 2020 по 2023 годы. В это время подозреваемый получил от "Ланит" указанную сумму в обмен на отказ от публикации сведений, которые могли бы причинить вред интересам компании и ее руководства.

О задержании Полякова стало известно накануне. Вместе с ним на допрос Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве доставили еще несколько человек.

В отношении администратора "Кремлевской прачки" возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"), по которой Полякову грозит до 15 лет лишения свободы. Суд арестовал его до 13 сентября.

