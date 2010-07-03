Мужчина умер в ресторане на Никольской улице

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина скончался в ресторане в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в ресторане, расположенном на Никольской улице. На место ЧП приехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

По факту произошедшего начата проверка. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.