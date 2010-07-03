В Барнауле загорелась кровля жилого дома

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле пожар, возникший в одной из квартир, перекинулся на кровлю дома. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Пожар произошел на пятом этаже двухподъездного жилого дома в проезде Северный Власихинский. Из горящего здания эвакуировали 80 человек, в том числе 13 детей.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Для эвакуированных подготовили пункт временного размещения на 150 мест.

В ликвидации пожара участвуют 60 человек и 20 единиц техники. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в частном доме в городском округе Домодедово. Возгорание произошло в двухэтажном доме в деревне Заболотье.

