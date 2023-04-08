В Ингушетии задержали еще одного разыскиваемого за нападения на полицейских

Фото: телеграм-канал "Оперативные сводки"

Силовики в Ингушетии задержали еще одного участника бандгруппы, разыскиваемого за нападения на полицейских, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь на субботу был задержан Микаил Мошхоев 1998 года рождения.

Накануне полиции сдался один из четырех боевиков, разыскиваемых за нападение на полицейских в Ингушетии. Речь идет об Амире Бокове 2001 года рождения. Поиски еще двоих человек продолжаются – Амирхана Гуражева 1989 года рождения и Адама Оздоев 1987 года рождения.

В ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС в районе села Кантышево Назрановского района Ингушетии. Предположительно, стрельба велась из автоматического оружия. В результате случившегося пострадал один из сотрудников правоохранительных органов.

3 апреля на территории Малгобекского района Ингушетии ввели режим контртеррористической операции. В правоохранительных органах заявили, что тогда днем на севере республики была перестрелка между неизвестными и полицией, одного из силовиков ранили.

Информацию о месте нахождения членов бандгруппы в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района сотрудникам правоохранительных органов удалось получить в ночь с 5 на 6 апреля. При попытке задержания боевики оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам силовых структур из автоматического оружия.

Позже МВД РФ сообщило о гибели трех сотрудников полиции при выполнении служебно-боевых задач. Еще восемь человек пострадали. Боевикам удалось скрыться. Поиски злоумышленников продолжаются.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам посягательств на сотрудников правоохранительных органов в республиках Северная Осетия-Алания и Ингушетия. Дела были заведены по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия".

МВД Ингушетии в свою очередь объявило денежное вознаграждение за помощь в розыске подозреваемых в нападении на пост ДПС "Волга-14" 27 марта и посягательстве на жизнь полицейских в Малгобекском районе 5 апреля. За информацию, которая поможет в расследовании, назначена выплата в размере 3 миллионов рублей.

Трое полицейских погибли в результате перестрелки с террористами в Ингушетии

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