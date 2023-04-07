Один из разыскиваемых за нападение на полицейских в Ингушетии сдался силовикам – СМИ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Один из четырех разыскиваемых за нападение на полицейских в Ингушетии сдался силовикам, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Один из разыскиваемых, Амир Боков 2001 года рождения, сдался сотрудникам полиции", – отметили правоохранители.

В ведомстве добавили, что поиски еще троих человек продолжаются.

В ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС в районе села Кантышево Назрановского района Ингушетии. Предположительно, стрельба велась из автоматического оружия. В результате случившегося пострадал один из сотрудников правоохранительных органов.

3 апреля на территории Малгобекского района Ингушетии ввели режим контртеррористической операции. В правоохранительных органах заявили, что тогда днем на севере республики была перестрелка между неизвестными и полицией, одного из силовиков ранили.

Информацию о месте нахождения членов бандгруппы в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района сотрудникам правоохранительных органов удалось получить в ночь с 5 на 6 апреля. При попытке задержания боевики оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам силовых структур из автоматического оружия.

Позже МВД РФ сообщило о гибели трех сотрудников полиции при выполнении служебно-боевых задач. Еще восемь человек пострадали. Боевикам удалось скрыться. Поиски злоумышленников продолжаются.



Трое полицейских погибли в результате перестрелки с террористами в Ингушетии

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