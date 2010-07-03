Тела мужчины и женщины нашли в колодце на теплотрассе в Подмосковье

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Тела мужчины и женщины около 40 лет нашли в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Их тела обнаружили в колодце на теплотрассе, выявлены признаки термического воздействия. По предварительным данным, у погибших не было постоянного места жительства. Они обогревались в помещении теплотрассы с помощью костра.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза.