Число погибших в результате землетрясения в Сирии возросло до 403

Фото: AP/Omar Sanadik

В результате разрушительного землетрясения в Сирии, по уточненным данным, погибли 403 человека. Об этом сообщается на странице Минздрава Сирии в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кроме того, по последней информации, в результате удара стихии пострадали 1 284 человека. В ведомстве отметили, что эти цифры не являются окончательными.

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло в ночь на 6 февраля около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

В Турции жертвами землетрясения стали 1 014 человек, пострадали более 5 тысяч человек и более 2 824 здания обрушились.



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