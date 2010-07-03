Министр транспорта возглавил комиссию по расследованию ЧП в Шереметьеве

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих возглавил комиссию по расследованию ЧП с самолетом в Шереметьеве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В пресс-службе добавили, что государственная комиссия по расследованию обстоятельств ЧП была создана по поручению Дмитрия Медведева.
Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно сел спустя 28 минут после взлета и сразу же загорелся. Со слов очевидцев полыхать лайнер начал еще в воздухе.
Причины трагедии выясняют следователи. Они работают на месте ЧП. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, проверку начали Ространснадзор и прокуратура.
Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших, а Владимир Путин поручил тщательно расследовать инцидент. Часть самолетов, которые должным были сесть в Шереметьеве, ушли на запасные аэродромы.
Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.
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