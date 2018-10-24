Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия ответит зеркально в случае поставок США ракет средней и меньшей дальности в Европу, заявил Владимир Путин, комментируя вопрос о возможном выходе США из ДРСМД

"Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально", – сказал глава государства, передает ТАСС.

Президент России также отметил, что те европейские страны, которые согласятся с этим размещением на своей территории, поставят свои собственные интересы под угрозу возможного ракетного удара.

Путин сообщил, что хочет обсудить вопрос о ДРСМД с президентом США Дональдом Трампом на предстоящей встрече в Париже.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах выйти из ДРСМД, так как, по его словам, Москва нарушает договор. Американский лидер также пообещал, что США будут наращивать свой ядерный потенциал.

При этом, как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, вопрос последствий этого решения США детально не обсуждался.

Москва считает шантажом решение Вашингтона расторгнуть договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В министерстве иностранных дел заявили, что таким образом США хотят добиться от России уступок в международной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что оснований для обвинений о нарушении соглашения Россией нет.