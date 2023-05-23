В ГД внесен протокол об изменениях в Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Владимир Путин внес в Госдуму протокол об изменениях в Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека. Документ был опубликован в электронной думской базе.

"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года, подписанный на заседании Совета глав государств СНГ в Астане 14 октября 2022 года", – говорится в материале.

В рамках инициативы предлагается исключить статью, которая устанавливает, что положение о комиссии по правам человека СНГ является неотъемлемой частью Конвенции, а также указание на него. Кроме того, уже было подписано решение о новой редакции этого положения.

Ранее российский лидер внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Он был подписан в 1990 году, в 1999 году – был обновлен. Последний вариант ратифицировали только четыре государства, в том числе Россия, из-за чего Москвой в 2007 году было принято решение приостановить участие в ДОВСЕ.

До этого Путин заявил о приостановке участия страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

