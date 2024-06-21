Армия Польши заявила, что в воздушное пространство страны залетел аэростат из РФ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Находившийся на территории Калининградской области аэростат оказался в воздушном пространстве Польши, сорвавшись с привязи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативное командование польской армии.

Вместе с тем отмечается, что спецслужбы РФ заранее предупредили польских коллег о вероятности пролета объекта над Польшей. За аэростатом наблюдают радиолокационные станции ВС Польши. Объект не представляет из себя какой-либо опасности для местных жителей. Ожидается, что через несколько часов он покинет воздушное пространство Польши.

Ранее погранслужба Финляндии заявила о четырех российских самолетах, которые были обнаружены на границе страны. По данным ведомства, нарушение условия пользования финским воздушным пространством произошло 10 июня у города Ловийсы.

До этого Польша подняла в воздух военные самолеты якобы из-за активности российской дальней авиации на Украине, в том числе в связи с ракетными ударами ВС РФ по западным украинским территориям.