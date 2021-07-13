Профессор РАН Мажуга подал документы в избирком для участия в выборах в Госдуму

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Профессор РАН, доктор химических наук и ректор РХТУ Александр Мажуга подал документы в окружную избирательную комиссию для участия в выборах в Госдуму по 206-му одномандатному избирательному округу Москвы.

По его словам, в нижней палате парламента он намерен отстаивать интересы ученых, студентов, аспирантов, преподавателей и работать над развитием системы образования.

"Новая Дума, наконец, должна стать местом, где работают и принимают решения профессионалы, которые знают, какие шаги позволят добиться позитивных изменений в самых разных областях", – отметил Мажуга.

Он подчеркнул, что Госдума заметно обновится в VIII созыве – на выборы идут общественники, врачи и ученые.

"Надеюсь, что наша совместная работа поможет добиться позитивных изменений в науке, образовании и медицине. Моя задача – приложить максимум усилий для того, чтобы наши ученые чувствовали поддержку со стороны государства", – подчеркнул Мажуга.

Ранее Мажуга выразил мнение, что создание современных студенческих кампусов в столице повысит привлекательность города.

Он отметил, что современный студенческий городок – это не только место для обучения и проживания студентов, но и возможность посещения объектов спортивной инфраструктуры и культурно-досуговых мероприятий. Мажуга выразил уверенность, что к 2030 году таких центров в Москве будет несколько.

