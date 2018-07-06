Лавров рассказал о планах Ирана по ядерной сделке

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Иран не собирается выходить из ядерной сделки, а будет дальше сотрудничать с МАГАТЭ. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства после министерского заседания комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий, которое прошло в Вене, передает РИА Новости.

"Иран подтвердил в ответ на призывы всех остальных участников, что он привержен договоренностям, которые в СВПД закреплены", – сказал Лавров.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что у страны есть право и повод выйти из договоренности, но Тегеран не будет этого делать.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении санкций против Ирана. В госдепе США объявили, что цель Вашингтона – свести на нет продажу иранской нефти. Президент США убедил короля Саудовской Аравии нарастить добычу нефти до двух миллионов баррелей.

Ранее заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Исмаил Коусари сообщил, что Иран готов перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, если США продолжат санкционную политику.