17:37Политика
Посольство РФ в Эстонии возобновило прием заявлений о выходе из гражданства
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Посольство России в Эстонии возобновило прием заявлений о выходе из гражданства РФ. Об этом сообщается на официальном сайте диппредставительства.
"Консульский отдел посольства России с 6 февраля возобновляет прием заявлений о выходе из гражданства", – говорится в сообщении.
Отмечается, что заявители могут забронировать визит через электронную систему записи на прием. В то же время оформление загранпаспортов по-прежнему доступно только через посольство РФ в Финляндии.
Прием заявлений о выходе из гражданства был временно приостановлен посольством с 18 января. То же коснулось общегражданских загранпаспортов, оформление которых перевели на диппредставительство РФ в Хельсинки.
23 января МИД РФ попросил посла Эстонии в России Маргуса Лайдре покинуть страну до 7 февраля в связи с недружественными действиями таллинского правительства. Позже аналогичный шаг в отношении российского посла принял МИД Эстонии.
Таким образом, страны понизили уровень дипломатических отношений. Отныне представлять их будут временные поверенные в делах.
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