Посольство РФ в Эстонии возобновило прием заявлений о выходе из гражданства

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Посольство России в Эстонии возобновило прием заявлений о выходе из гражданства РФ. Об этом сообщается на официальном сайте диппредставительства.

"Консульский отдел посольства России с 6 февраля возобновляет прием заявлений о выходе из гражданства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заявители могут забронировать визит через электронную систему записи на прием. В то же время оформление загранпаспортов по-прежнему доступно только через посольство РФ в Финляндии.

Прием заявлений о выходе из гражданства был временно приостановлен посольством с 18 января. То же коснулось общегражданских загранпаспортов, оформление которых перевели на диппредставительство РФ в Хельсинки.

23 января МИД РФ попросил посла Эстонии в России Маргуса Лайдре покинуть страну до 7 февраля в связи с недружественными действиями таллинского правительства. Позже аналогичный шаг в отношении российского посла принял МИД Эстонии.

Таким образом, страны понизили уровень дипломатических отношений. Отныне представлять их будут временные поверенные в делах.



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