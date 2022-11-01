Байден пригрозил нефтяным компаниям налогом на сверхприбыли из-за высоких цен на бензин

Фото: depositphotos/palinchak

Американские нефтяные компании получают рекордную прибыль на фоне ситуации на мировом энергетическом рынке, заявил президент США Джо Байден.

По его словам, которые передает ТАСС, вместо того, чтобы увеличить инвестиции в США или же улучшить ситуацию для американских потребителей, крупнейшие нефтяные компании направляют свои сверхприбыли акционерам.

Ранее сообщалось, что США намерены добиваться потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В администрации Джо Байдена были уверены, что данная цифра покроет производственные затраты Москвы, а также позволит стимулировать продолжение нефтедобычи со стороны России.

До этого глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия навсегда потеряла возможность сотрудничества и газовым и нефтяным рынком Европы. Он также предупредил Москву о предстоящих трудностях, поскольку до этого поступления российских газа и нефти на европейских рынок составляли около 55% от общего экспорта РФ.



Страны Запада пока не приняли решений по предельной цене на российскую нефть

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!