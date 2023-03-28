Снижение активности вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 зафиксировали в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

На территории России зафиксировали снижение активности вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19. Об этом информирует сайт Роспотребнадзора.

"На 12-й неделе 2023 года на территории РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась почти на 9%, зарегистрировано 773 тысячи случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 47,2%", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что распространение COVID-19 уменьшилось в сравнении с прошлой неделей на 5,4%. Было зафиксировано 78,7 тысячи случаев. Кроме того, как и в прошлый раз, преобладающими остаются геноварианты штамма "Омикрон".

Ранее стало известно, что на двенадцатой неделе текущего года в столице отметили снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения и детей в возрасте от 0 до 2 лет. Согласно данным Роспотребнадзора, в Москве привились 7 589 650 человек. Это 60% от численности населения столицы.

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!