Покрас Лампас рассказал о пропаже своих работ в Санкт-Петербурге

Покрас Лампас рассказал о пропаже своих уличных работ в Санкт-Петербурге

Пять из шести инсталляций художника-каллиграфа Покраса Лампаса пропали с улиц Санкт-Петербурга, передает телеканал Москва 24.

Художник разметил работы в городе вместе со своей командой. Однако, по его словам, работы не провисели и часа. Сам художник признался, что последнюю работу не смогли похитить из-за высокого расположения.

"Сегодня инсталлировали мои работы по любимому Санкт-Петербургу. Удивительно живет город – меньше чем за час забрали пять из шести работ. Последнюю мы повесили просто выше других", – написал в своем Instagram художник.

Он выразил надежду, что похищенные работы потом не буду перепродавать.

Российский каллиграфист Покрас Лампас создает масштабные каллиграфические композиции в городской среде и интерьере, постоянно экспериментируя с формами и возможностями шрифтов.

Он расписывал крышу бывшей фабрики "Красный Октябрь" в Москве, пешеходный тоннель между торговым центром "Атриум" и Курским вокзалом, стены отеля Wynwood, а также площадь у стадиона ФК "Локомотив".

