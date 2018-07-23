Около 500 звонков от иностранцев приняли диспетчеры столичной скорой во время ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Около 500 обращений приняли англоязычные диспетчеры столичной скорой помощи от иностранных туристов во время ЧМ-2018, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, мультиязычные переводчики скорой общались с гостями чемпионата не только на английском, но и на французском, испанском и китайском языках.

"Спортивное событие такого уровня – колоссальный опыт для московских медиков, который будет учтен и в дальнейшем для медицинского обеспечения массовых мероприятий, в том числе международных", – сказал Хрипун.

Среднее время ответа диспетчера составляло 3 секунды, а среднее время прибытия на адрес бригады скорой в дни турнира – 11,7 минуты, добавил глава ведомства.

Для медицинского обеспечения спортивных мероприятий в Москве были задействованы более 600 специалистов и до 100 бригад скорой помощи.

Большая часть вызовов в московскую скорую поступила на английском и испанском языках.

Сообщается, что англоязычный диспетчерский пульт и мультиязычные переводчики на станции неотложной медицинской помощи имени Пучкова начали свою работу задолго до начала чемпионата. Они работали уже с 1 июня.

Иностранцы могли обратиться за помощью, позвонив по обычному номеру скорой: 103. Параллельно была запущена англоязычная страница неотложки.

Ранее сообщалось, что главный медицинский инспектор чемпионата мира по футболу Эфраим Крамер высоко оценил уровень медпомощи во время мундиаля.