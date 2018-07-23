Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

23 июля, 08:04

Около 500 звонков от иностранцев приняли диспетчеры столичной скорой во время ЧМ-2018

общество ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Около 500 обращений приняли англоязычные диспетчеры столичной скорой помощи от иностранных туристов во время ЧМ-2018, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, мультиязычные переводчики скорой общались с гостями чемпионата не только на английском, но и на французском, испанском и китайском языках.

"Спортивное событие такого уровня – колоссальный опыт для московских медиков, который будет учтен и в дальнейшем для медицинского обеспечения массовых мероприятий, в том числе международных", – сказал Хрипун.

Среднее время ответа диспетчера составляло 3 секунды, а среднее время прибытия на адрес бригады скорой в дни турнира – 11,7 минуты, добавил глава ведомства.

Для медицинского обеспечения спортивных мероприятий в Москве были задействованы более 600 специалистов и до 100 бригад скорой помощи.

Большая часть вызовов в московскую скорую поступила на английском и испанском языках.

Сообщается, что англоязычный диспетчерский пульт и мультиязычные переводчики на станции неотложной медицинской помощи имени Пучкова начали свою работу задолго до начала чемпионата. Они работали уже с 1 июня.

Иностранцы могли обратиться за помощью, позвонив по обычному номеру скорой: 103. Параллельно была запущена англоязычная страница неотложки.

Ранее сообщалось, что главный медицинский инспектор чемпионата мира по футболу Эфраим Крамер высоко оценил уровень медпомощи во время мундиаля.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать