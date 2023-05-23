В СПЧ обсуждают инициативы запретить неограниченное продление срока следствия

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В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ обсуждается инициатива запрета неограниченного продления срока следствия при возвращении уголовного дела прокурору. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на пленарном заседании Совета судей РФ.

"Мы обсуждаем в Совете эти инициативы, это очень непростой вопрос, потому что, с одной стороны, конечно, это тенденция на гуманизацию правоохранительной системы и судебной системы, но, с другой стороны, как бы не навредить, потому что разные есть точки зрения", – цитирует его РИА Новости.

Фадеев добавил, что бывают случаи, когда в СИЗО люди находятся по 4–5 лет за несерьезные преступления.

"Надо что-то с этим делать. И мы вместе могли бы найти разумное решение, вопрос непростой", – заключил он.

15 мая Фадеев сказал, что Россия должна изменить подход к доктрине прав человека, поскольку сейчас ее используют для вмешательства в дела других стран. Как отметил глава СПЧ, переработка подхода не означает, что существующие основные постулаты декларации прав человека будут отвергнуты.

Также Фадеев предложил урегулировать работу телеграм-каналов по аналогии с прессой. На данный момент некоторые каналы осуществляют деятельность по принципу традиционных медиа, но соответствующее законодательство на них не распространяется, утверждает он.