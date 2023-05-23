Миронов заявил, что повторно ушедшим на фронт пенсионерам продолжат платить пенсию в РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военные пенсионеры, которые вновь отправились служить в составе Вооруженных сил РФ, будут продолжать получать пенсионные выплаты. Об этом заявил председатель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

"Хочу вам рассказать хорошую новость. В апреле этого года я направил обращение в правительство с предложением устранить несправедливость по отношению к военным пенсионерам, которые пошли добровольцами на фронт, на специальную военную операцию", – цитирует его РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, военный пенсионер при восстановлении на службе перестает получать пенсионные выплаты, объяснил политик. В итоге, Миронов получил положительный ответ от российского правительства. По словам председателя партии, в скором времени эту погрешность устранят.

Ранее Владимир Путин создал в России государственный фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества". Он будет отвечать за оказание помощи родственникам погибших военных СВО и ветеранам. Председателем фонда была назначена председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева.