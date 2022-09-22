Стоматолог рассказал, почему лечение зубов может быть опасным для беременных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Посещение стоматолога женщинами в положении может стать причиной возникновения тех или иных осложнений на организм, в том числе и преждевременных родов, утверждает стоматолог-ортопед, ортодонт Сергей Ковальчук. Он рассказал, почему лечение зубов опасно в период беременности.
По его словам, проходить лечение у стоматолога следует на этапе планирования ребенка. Либо ортодонт порекомендовал посетить врача тогда, когда женщина находится на втором триместре беременности. Но эксперт предостерег, что даже в этом случае опасность все равно присутствует.
Ковальчук поделился, что отбеливание у специалиста может спровоцировать появление микротрещин и сверхчувствительности зубов, ведь у женщин в положении верхний слой зубной эмали более слабый по минеральному составу, так как весь кальций в подобный период поступает в организм ребенка.
"Если отсутствуют острая боль, покраснение, отек, кариозное поражение корня, лучше всего отложить процедуру удаления зуба до родов. Это позволит предупредить развитие инфекции в полости рта", – заявил Ковальчук в интервью с "Лентой.ру".
Ортопед посоветовал также не устанавливать импланты на зубы в период беременности. Для его поддержания нужен кальций, которого, как уже говорилось выше, у женщин в положении недостаточно. Помимо этого, для его установки потребуется рентген-контроль, который нежелательно проводить во время беременности.
"Для сохранения красивой улыбки будущим матерям нужно регулярно посещать стоматолога и тщательно ухаживать за здоровьем полости рта. Ведь организм беременной работает за двоих и, соответственно, требует в два раза больше внимания и заботы", – заключил Ковальчук.
Ранее врач-терапевт, нутрициолог Светлана Горяйнова рассказала, что соевый соус из супермаркета нежелательно употреблять женщинам в положении из-за содержания в нем фитоэстрогенов – изофлавонов. По ее словам, соя может вызвать аллергию, поскольку является непривычным растением для многих россиян.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: