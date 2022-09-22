Стоматолог рассказал, почему лечение зубов может быть опасным для беременных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Посещение стоматолога женщинами в положении может стать причиной возникновения тех или иных осложнений на организм, в том числе и преждевременных родов, утверждает стоматолог-ортопед, ортодонт Сергей Ковальчук. Он рассказал, почему лечение зубов опасно в период беременности.

По его словам, проходить лечение у стоматолога следует на этапе планирования ребенка. Либо ортодонт порекомендовал посетить врача тогда, когда женщина находится на втором триместре беременности. Но эксперт предостерег, что даже в этом случае опасность все равно присутствует.

Ковальчук поделился, что отбеливание у специалиста может спровоцировать появление микротрещин и сверхчувствительности зубов, ведь у женщин в положении верхний слой зубной эмали более слабый по минеральному составу, так как весь кальций в подобный период поступает в организм ребенка.

"Если отсутствуют острая боль, покраснение, отек, кариозное поражение корня, лучше всего отложить процедуру удаления зуба до родов. Это позволит предупредить развитие инфекции в полости рта", – заявил Ковальчук в интервью с "Лентой.ру".

Ортопед посоветовал также не устанавливать импланты на зубы в период беременности. Для его поддержания нужен кальций, которого, как уже говорилось выше, у женщин в положении недостаточно. Помимо этого, для его установки потребуется рентген-контроль, который нежелательно проводить во время беременности.

"Для сохранения красивой улыбки будущим матерям нужно регулярно посещать стоматолога и тщательно ухаживать за здоровьем полости рта. Ведь организм беременной работает за двоих и, соответственно, требует в два раза больше внимания и заботы", – заключил Ковальчук.

Ранее врач-терапевт, нутрициолог Светлана Горяйнова рассказала, что соевый соус из супермаркета нежелательно употреблять женщинам в положении из-за содержания в нем фитоэстрогенов – изофлавонов. По ее словам, соя может вызвать аллергию, поскольку является непривычным растением для многих россиян.