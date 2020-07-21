В ГД приняли закон, смягчающий наказание для беременных женщин за нетяжкие преступления

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В Госдуме приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий смягчение наказания за преступления небольшой тяжести для беременных, а также женщин с детьми до трех лет, сообщает Агентство "Москва".

Сообщается, что планируется внести изменения в статьи 79, 80 и 93 УК РФ. В частности, законом предусматривается возможность условно-досрочного освобождения для данной категории лиц после отбывания четверти срока наказания.

По мнению авторов законопроекта, данный закон позволит соблюсти принцип равенства перед судом и справедливости. Кроме того, проект при его вступлении в силу позволит учитывать права материнства и детства, а также поспособствует сохранению родственных связей.

Закон также направлен на снижение числа женщин, которые находятся в местах лишения свободы. По мнению авторов, среди них есть и те, кто содержится в них вместе с детьми.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право на отсрочку от призыва по мобилизации женщинам, находящимся на 22-й или более поздней неделе беременности. Кроме того, на четыре недели снижен срок ношения ребенка для супруга беременной женщины, чтобы получить отсрочку от призыва в армию.