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Общество

14:34

Депздрав опроверг информацию о массовых нарушениях в больницах в ночные смены

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Информация о внезапной глобальной проверке врачей в ночные смены в столичных больницах и массовых нарушениях не соответствует действительности, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"Информация о том, что проверка якобы нагрянула внезапно и носит глобальный характер, не соответствует действительности. Данные о соответственно выявленных массовых нарушениях, отсутствии сотрудников на местах "потому что спят" также не являются достоверными", – отмечается в сообщении.

Там же уточнили, что департамент здравоохранения города регулярно проводит проверки медорганизаций в любое время, в том числе и ночью. Делать это позволяют полномочия ведомства.

Выявляемые единичные случаи нарушений доводятся до главного врача, который решает эти вопросы. Проверки направлены на контроль за качеством оказания помощи пациентам, объяснили в ведомстве.

"Все сотрудники учреждения должны выполнять свои обязанности, установленные должностными инструкциями, в течение всего времени рабочей смены, в противном случае возникают риски ненадлежащего ухода и наблюдения за пациентами", – подчеркнули в департаменте.

Пресс-служба также сообщает, что график работы медицинского персонала рассчитывается по трудовому законодательству и с учетом индивидуальных пожеланий сотрудников. К работе в ночные смены сотрудников привлекают только после личного согласия.

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