В "Лужниках" отпразднуют День строителя и День физкультурника

Фото: портал Москва 24/Антон Велижкнин

Праздник в честь Всероссийского дня физкультурника и Дня строителя, пройдет в спорткомплексе "Лужники" в субботу, 11 августа. Торжество начнется в 11 утра с парада, посвященного 95-летию Москомспорта.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, территория стадиона будет разделена на несколько зон с интерактивными площадками, развлекательными программами и мастер-классами. Также на празднике пройдут турниры по легкой атлетике, волейболу, дартсу, теннису и другим видам спорта. Гости также смогут сдать нормативы ГТО. А на аллее "Лужников" установят автомобиль с трамплином для прыжков в воду.

В 2017 году в праздновании Всероссийского дня физкультурника в "Лужниках" приняли участие более пяти тысяч человек. на празднике коллективы столичных спортивных клубов, предприятий и учреждений приняли участие в финальных соревнованиях Спартакиады трудящихся. Всего же в рамках Дня физкультурника в городе прошли 250 различных спортивных мероприятий.