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Общество

16:33

СК завел дело против учительницы после секс-скандала в школе Астрахани

общество

Фото: соцсети

Следователи возбудили уголовное дело после сообщений о связи учительницы со школьником в Астраханской области, сообщает РИА Новости.

Об инциденте стало известно в середине февраля. Тогда местные СМИ рассказали о том, что 35-летняя учительница астраханской школы № 32 занималась сексом с 9-классником и видео с этой парой гуляет по школе.

После этого СК начал проверку, по результатам которой было заведено дело по статье "Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста".

По версии следствия, противоправные действия учительница совершала с сентября 2019 года по февраль 2020 года.

Известно, что учительница преподает биологию. Она является кандидатом педагогических наук и победителем конкурса "Учитель года Астрахани – 2019" в номинации "Учитель-драматург". По разной информации в СМИ, одни школьники положительно о ней отзывались и очень уважали как педагога, другие этим видео якобы пытались ее шантажировать, чтобы получить пятерки по биологии.

По информации ТАСС, после придания огласки произошедшему учительница, которую подозревают в интимной связи с учеником, уволилась. Также уволилась по собственному желанию и директор школы.

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